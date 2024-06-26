Повышение пошлин на развод с 650 до 5 000 рублей, анонсированное Министерством финансов России с 2025 года, «не укрепит семьи» и не решит проблему с разводами, заявила «Инфо24» глава думского комитета по делам семьи Нина Останина. По ее словам, лучше при заключении брака выдавать из бюджета по пять тысяч рублей, а при разводе забирать деньги обратно.

«Это [повышение пошлины за развод] не решит кардинально проблемы, не укрепит наши семьи. Вообще в Год семьи начинать с запрета абортов, с увеличения пошлин на развод, при этом не предложив никаких пряников, — мне кажется, неправильно. Любая наказательная мера должна сопровождаться еще и поощрительной мерой», — сказала глава комитета по делам семьи.

Останина также выразила мнение, что повышение пошлин на развод «вряд ли заставит молодежь» более обдуманно относиться к заключению брака, потому что «если это любовь, то молодых людей ничто не останавливает».

Однако, по словам депутата, повышение пошлины может отпугнуть тех, кто вступает в брак по расчету «ради прописки или еще чего-то». Это может привести к незначительному снижению числа разводов, но радикальных изменений не принесет, считает Останина.

Она также добавила, что повышение пошлин на развод — «доходный источник» для бюджета, который призван «обобрать людей», поэтому власти «могут и еще что-нибудь придумать» с той же целью.

Ранее Минфин России предложил увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз — с 650 до 5 000 рублей. Соответствующее предложение ведомство внесло в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении 20 июня, писал РБК.

Изменения коснутся тех случаев, когда супруги, которые не имеют общих несовершеннолетних детей, разводятся по обоюдному согласию, или процесс происходит в судебном порядке. Предполагается, что нововведение должно вступить в силу с 1 января 2025 года.