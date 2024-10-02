Угледар после перехода под контроль Вооруженных сил России ждет «хорошая судьба», населенный пункт станет укрепрайоном, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Угледар ждет хорошая судьба. Он станет нормальным городом и укрепрайоном, таким же, как Мариуполь. Наша страна восстановит его, и люди будут жить там нормально и счастливо», — сказал депутат. Колесник отметил, что для достижения этой цели необходимо отодвинуть Вооруженные силы Украины от Угледара, чтобы они не могли наносить удары по городу артиллерией. Депутат добавил, что российские военные установят на территории населенного пункта систему ПВО от дронов. «Все города, которые мы взяли, начинают расцветать. Такая же судьба ждет и Угледар», — заключил он.

1 октября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска вошли в Угледар. Бои за контроль над населенным пунктом ведутся в центре города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«У ВСУ на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники», — сказал он.

Украинский депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко вечером 1 октября сообщил о переходе Угледара под контроль российских войск, призвав к отставке главы Минобороны страны Рустема Умерова.

«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», — написал он в своем телеграм-канале.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил 2 октября, что на здании администрации Угледара был установлен российский флаг, передает РИА Новости. По его словам, говорить о полном взятии города под контроль ВС России рано — на территории Угледара еще находятся разрозненные части украинской армии.

«Там остаются разрозненные части ВСУ. Идет зачистка, и на это потребуется какое-то время», — сказал Гагин.

Минобороны России и власти Украины официально не подтверждали сообщения о переходе Угледара под контроль российских сил. В то же время Генштаб ВСУ перестал упоминать город в сводках, обратило внимание издание «Страна.ua». В последний раз Угледар упоминался в утренней сводке от 1 октября.