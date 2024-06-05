Эпидемия ожирения, которая «фиксируется практически во всех развитых странах», может грозить россиянам инвалидностью, рассказал в беседе с «NEWS.ru» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Ожирение ведет к огромному количеству других заболеваний — сердечно-сосудистых, сахарному диабету и другим эндокринным заболеваниям. Ожирение сокращает ожидаемую продолжительность жизни, увеличивает инвалидизацию, временную нетрудоспособность», — пояснил депутат.

По словам парламентария, государственные расходы на борьбу с этой проблемой увеличиваются ежегодно — это, в свою очередь, негативно влияет на госбюджет, поэтому правительство должно разработать программу мер по борьбе с заболеванием. Куринный также выразил уверенность в том, что россиян нужно больше привлекать к занятиям спортом.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что почти 2,5 млн человек в России, по официальным данным на 2023 год, страдают ожирением. Однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, число таких людей может составить треть населения страны, отметил он.

По словам Камкина, пандемия коронавируса внесла значительный вклад в развитие ситуации с ожирением, в частности, самоизоляция. Наибольший рост числа страдающих ожирением, по данным Росстата, отмечается в возрастной группе 15-17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составила 3 683 случая.

В январе 2024 года Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2022 году в России было зафиксировано более 419 000 новых случаев ожирения — это на 9,4% больше, чем в 2021 году.

В период с 2020 года по 2022 год число людей, у которых ожирение было выявлено впервые, выросло на 47 500 человек. Всего же в 2022 году расстройство питания, нарушения эндокринной системы и обмена веществ были зафиксированы у 13,05 млн россиян.