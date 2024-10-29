Авиакомпании занимаются «чистой спекуляцией» на билетах, высчитывая их цены по «какой-то формуле, которую они сами себе придумывали», и эта формула «абсолютно непрозрачная», заявил RTVI депутат Госдумы Султан Хамзаев. Так он прокомментировал собственные слова о том, что цены на авиабилеты по России надо зафиксировать.

Хамзаев сообщил, что в Госдуме состоялось «большое совещание» с участием профильного вице-премьера, министра транспорта, представителей ФАС и «всех тех, кто отвечает» за гражданские авиаперевозки.

«Пришлось напоминать о том, что президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в начале года напрямую акцентировал внимание на том, что авиаперевозки должны для граждан стать доступнее, а ценообразование должно быть более прозрачное», — рассказал депутат.

По словам Хамзаева, нынешнюю ситуацию с ценами на авиабилеты он считает «абсолютно несправедливой», «не соответствующей защите прав потребителей на оказываемые услуги» и прозрачности ценообразования. Особое возмущение у него вызвал тот факт, что билеты на внутренние рейсы стоят больше международных перелетов.

«Из Москвы в Дагестан лететь дороже, чем из Москвы в Турцию. Например, у человека похороны, и если он должен купить билет на завтра, ему его продадут — например, лоукостер под названием “Победа” — за 40-60 тысяч рублей. Куда это годится? Никуда не годится», — возмутился депутат.

ФАС частично поддержала эту позицию, утверждает Хамзаев. Он напомнил, что антимонопольное ведомство выпустило заявление о том, что «надо немножко придержать аппетиты аэропортов, сборы для авиакомпаний, чтобы обуздать ценообразование, чтобы они не в одностороннем порядке и необдуманно увеличивали цены на свои услуги».

Еще одним фактором, влияющим на «спекулятивное» ценообразование в гражданских авиаперевозках, депутат назвал «аппетиты топливных компаний», поскольку стоимость авиатоплива составляет 30% от цены билета.

«Государство в бюджете определило, что топливным компаниям даны льготы на выплаты и другие действия на 4 триллиона. Это делается для того, чтобы они цены не взвинчивали, но прогноз показывает, что цена на авиационное топливо все-таки будет расти, поэтому здесь вопросов много. Задача сложная», — признал Хамзаев.

В любом случае, подчеркнул депутат, авиабилет в один конец за 30 тысяч рублей в регионе со средним уровнем дохода населения в 25 тысяч рублей — «это недоступно».

По словам Хамзаева, он обсуждал этот вопрос с министром транспорта России Романом Старовойтом. «Его позицию слышу, она частично аргументированная, понятная, но человек должен понимать, что он покупает и почему», — подытожил депутат.

Ранее Хамзаев заявил РИА Новости, что намерен инициировать принятие мер по фиксации цен на авиабилеты российских авиакомпаний на внутренних рейсах. Он убежден, что формула ценообразования должна стать прозрачной, в том числе для потребителя, а для предотвращения «спекуляций» со стороны перевозчиков надо принять соответствующие законы.