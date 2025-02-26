Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий россиян впускать газовщиков в квартиры, передает корреспондент RTVI. При этом упрощенный доступ в квартиры хотят дать всем ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

Согласно законопроекту, жильцы будут обязаны впускать газовщиков в квартиру, а в случае отказа организация обслуживания будет иметь законное право обратиться в суд. Сроки рассмотрения судами таких заявлений предлагается сократить с 30 до 12 дней, а судебные решения — приводить в исполнение немедленно.

Законопроект поддержали 385 депутатов, шесть проголосовали против, 15 — воздержались.

Ко второму чтению документ будет доработан, рассказала RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, «упрощенный доступ» в квартиры депутаты хотят обеспечить не только газовщикам, но и другим службам и органам.

«Хотелось бы предоставить такой же упрощенный доступ — ускоренное рассмотрение судами заявлений — в квартиры для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в случае аварийных ситуаций. Если соседи обращаются в аварийно-диспетчерские службы с жалобами, например, на залитие, на другие проблемы. Такой же упрощенный доступ предлагается дать органам жилнадзора в случае поступления жалоб соседей на проведение ремонтов, при подозрении на перепланировки», — перечислила Разворотнева.

Как отметила депутат, управляющие компании смогут обращаться в суд, чтобы получить доступ в «проблемные» квартиры, в том числе в «неочевидных случаях». Действующие законы, напомнила она, позволяют войти в квартиру с представителем полиции только при экстренных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

«Но бывают такие неочевидные случаи — вот течет стояк, он вроде как бы капает, есть незначительные протечки, они не такие, что все плавает, но надо бы проверить, а хозяина нет дома сто лет или, вообще, он уехал куда-то. Вот в этих случаях можно через обращение в суд все-таки добиваться ускоренного принятия решения по доступу в квартиру», — пояснила Разворотнева.

Кроме того, ко второму чтению планируется прописать, что правительство установит порядок информирования граждан о проверках. По словам Разворотневой, это поможет в борьбе с мошенниками. «Уведомление через “Госуслуги”, мне кажется, это очень правильная история», — сказала она.

Законопроект, обязывающий жильцов домов впускать в квартиру газовщиков, внесли в Госдуму 14 февраля. После принятия в первом чтении поправки в него должны быть внесены до 27 марта.