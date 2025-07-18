Среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается настроение деморализации, связанное с поражениями на поле боя и успешными действиями российской армии, утверждает депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий заявил, что неоднократно встречались факты, когда украинские военнослужащие якобы были готовы идти на Киев против президента Владимира Зеленского.

Также Швыткин прокомментировал недавнее заявление украинского лидера о том, что демобилизация украинских бойцов произойдет после «победы врага». По словам российского парламентария, это звучит как «смертный приговор военнослужащим ВСУ», поскольку ситуация на линии фронта «складывается в нашу пользу».

«И, исходя из этого, демобилизации никакой не будет. Либо полная капитуляция, либо полное уничтожение ВСУ. Командный состав должен четко это осознавать», — сказал Швыткин.

Слова Зеленского о демобилизации вызвали дискуссию на Украине. Как пишет местное издание New Voice, некоторые военные восприняли высказывание украинского лидера, как заявление о том, что демобилизация будет только после окончания боевых действий.

В частности, офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что Зеленский якобы «далеко не впервые — зато наконец прямо и просто — признал, что демобилизация пока невозможна».

«Да, это неудачно и непродуманно с точки зрения кризисной коммуникации и избирательных политтехнологий. Но до всех дошло», — подчеркнул Лиховий и отметил, что люди «не хотят воспринимать негативную информацию».

Вместе с тем спикер ВСУ указал, что понимает степень усталости бойцов, которые «воюют уже 3,5 года, <…> а сейчас еще и могут находиться месяцами на позициях без замены». Однако, по его мнению, про это необходимо говорить и находить пути решения этих проблем.