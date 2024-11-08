Россия не может обойтись без трудовых мигрантов из-за демографического кризиса, считает депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с NEWS.ru она отметила, что проблемы с рождаемостью начались еще в период после распада СССР.

По словам депутата, президент России Владимир Путин уже давно обратил внимание на нехватку примерно 1,5 миллиона рабочих рук. Она подчеркнула, что решить эту проблему только за счет мигрантов невозможно. Однако, по ее словам, законодательство позволяет привлекать иностранцев открыто и прозрачно, не нарушая прав ни местных жителей, ни приезжих.

Бессараб также обратила внимание, что за нелегальную миграцию значительно ужесточили наказание. По ее словам, в большинстве случаев проблемы с иностранцами возникали именно из-за попустительства в данном вопросе.

По словам парламентария, часто организаторами такой преступной деятельности являлись те, кто должен стоять на страже закона.

Нам предстоит модернизация, и президент об этом говорил. Модернизация производства, оборудования, автоматизация процессов и их цифровизация, чтобы увеличить производительность труда, — заключила парламентарий.

Между тем днем 8 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам операции «Нелегал-2024» правоохранители выявили свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства. В результате принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации.

По словам Волк, за время операции министерство возбудило больше четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Еще 684 дела завели по другим делам, в том числе из-за незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия и наркотиков.

Кроме того, теперь фиктивные браки, заключенные ради получения миграционных статусов, будут аннулировать, заявила Волк.