В 2024 году в России увеличат пособия по беременности и родам, а также проиндексируют материнский капитал. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина. По его словам, изменения «помогут навести порядок».

Чаплин рассказал, что одно из изменений касается оформления единого пособия для беременных женщин и российских семей с детьми до 17 лет. В 2024 году обновят не только размер самого пособия, но и уровень дохода, при котором его назначают.

Единое пособие на детей и беременных женщин начало действовать в 2023 году. В него вошли несколько мер государственной поддержки, в числе которых пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, выплаты на детей до трех лет, пособие на детей от трех до семи лет, пособие на детей от восьми до 16 лет. Размер универсального пособия может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. Размер выплат зависит от уровня доходов семьи, ее имущества, вкладов и занятости каждого из родителей.

«С 1 декабря 2023 ввели минимальное значение дохода для самозанятых родителей. Согласно изменениям, когда родитель регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход, расчетный период учитывается в течение 12 месяцев. Теперь единое пособие будет назначено только при доходе не менее двух МРОТ за 12 месяцев», — добавил Чаплин.

Кроме того, с 1 июня 2024 года вводится минимальный размер алиментов, который учитывается составе дохода плательщика пособия, отметил депутат. По его словам, при отсутствии решения суда о сумме на содержание детей алименты будут рассчитываться, исходя из определенной доли МРОТ, которая зависит от количества детей.

«Для нас важно защитить одиноких родителей, чтобы закон устранял все нюансы, которые могут оставить одиноких матерей без выплат. Новые правила помогут навести порядок», — подчеркнул он.

С 1 января также увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%. Теперь он будет составлять 19 242 рубля. Выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что суммарное повышение МРОТ эффективно отразится на доходах почти 4,8 млн человек.

«К 2030 МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом», — подчеркнул российский глава.

В декабре на прямой линии Путин отметил, что такая индексация происходит «не часто».