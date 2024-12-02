Определяющей разницей российской крылатой ракеты «Х-101» от американских ATACMS и британских Storm Shadow может быть опция несения ядерных боеголовок. Об этом заявил RTVI первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Прежде всего речь идет о том, что российская Х-101 и британская Storm Shadow — авиационные ракеты приблизительного одного класса. При этом они, конечно, весьма значительно различаются и в формах, и тактико-технических показателях. Наша “Ха” развивает меньшую скорость, зато летит гораздо дальше, чем “Тень” (Storm Shadow. — Прим. RTVI) — до 5500 километров, и это фактически делает ее уже ракетой средней дальности. Что касается “Искандеров” и ATACMS, то это и в самом деле весьма похожие пусковые комплексы, способные запускать ракеты совершенно разных модификаций. Вот в случае с ними многое зависит именно от того, чем именно установки оснащены — гонка вооружений здесь может быть бесконечной. Но если известно, что российские образцы могут нести ядерные боеголовки, то об американских такого нигде не указано. Вот и вся разница, которая, естественно, может быть определяющей», — сказал он.

Президент России Владимир Путин, выступая 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (сессия СКБ) в Казахстане, заявил, что отечественная ракетная система «Искандер» является российским аналогом трех модификаций американских дальнобойных ракет ATACMS.

«Российский аналог всех трех модификаций ATACMS — это российская ракетная система “Искандер” и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у “Искандера” больше», — заявил Путин.

Также глава государства обратил внимание на российские ракеты воздушного базирования Х-101. По его словам, эти снаряды можно считать аналогами британских дальнобойных ракет Storm Shadow и немецких Taurus. Однако отечественные Х-101 в сравнении с европейскими ракетами обладают преимуществом в дальности полета, добавил президент.

«Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская Scalp и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 — это немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — пояснил Путин.

Глава государства отметил, что американские разработки уступают российским в характеристиках.