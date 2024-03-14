В Госдуму внесут законопроект об упрощении списания долгов россиян за коммунальные услуги при процедуре банкротства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что после процедуры банкротства физлиц граждане имеют право списать свои долги по ЖКХ, но «крайними» при этом часто оказываются управляющие компании.

Кошелев предложил рассмотреть возможность внести поправки в Жилищный кодекс. По его словам, действующая процедура предусматривает, что, если у банкрота заключен договор с управляющей компанией, долг за потребленные ресурсы должна списывать именно она.

«При этом ее собственный долг перед поставщиками ресурсов уже никто не аннулирует. Фактически управляющие компании сейчас из собственных денег и денег дисциплинированных плательщиков оплачивают чужие долги», — объяснил он.

Из-за этого может обанкротиться уже сама управляющая организация, что грозит «хаосом в управлении и новым витком неплатежей», отметил Кошелев.

«Мы разработали законопроект, призванный устранить существующие несостыковки. Считаем, что ресурсоснабжающие организации должны списывать долги граждан, признанных банкротами, в любом случае — и при условии наличия прямых договоров, как сейчас, и на основании соответствующих перерасчетов, предоставленных управляющими компаниями», — пояснил парламентарий.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов в феврале рассказал, что за более чем три года действия механизма внесудебной процедуры банкротства россиянам массово списали долги на общую сумму в 6,3 млрд рублей.