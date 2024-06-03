Инициатива о сокращении рабочей недели до 39 часов для мам с двумя и более детьми может привести к дискриминации, поэтому требует «внимательного и всестороннего обсуждения». Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, «было бы логично помочь женщинам, которые ведут домашнее хозяйство и действительно заботятся о детях».

«Неплохо было бы и забирать ребенка из садика раньше, и помогать, может быть, старшим по образовательной программе», — считает парламентарий.

Однако стоит учитывать, что такая инициатива может привести к дискриминации женщин при приеме на работу, добавила Бессараб. Ведь работодателю может быть выгоднее взять на работу мужчину, который готов работать полный рабочий день.

«Хотелось бы, конечно, поддержать такую инициативу. Единственный вопрос вызывает: не приведет ли это к дискриминации женщин по признаку именно необходимости сокращения для них рабочей недели? Мы понимаем все, что работодатели бывают разные, и сегодня есть определенные трудности», — пояснила депутат.

Бессараб отметила, что одна из основных проблем, с которой сталкиваются беременные женщины при поиске работы, — это нежелание работодателей принимать в штат «явно беременную» кандидатку. «Мы знаем случаи, когда работодатели отыскивают любую возможность, чтобы отказать беременной, понимая, что впереди предстоит нелегкий процесс: больничные листы, потом отпуск по беременности и родам, соответствующие выплаты», — рассказала парламентарий.

Законопроект об установлении для женщин с двумя или более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов вместо 40 планируют внести в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

По словам авторов инициативы, она направлена на предоставление женщинам «свободного времени», «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению».

Депутаты утверждают, что существующие льготы «практически полностью игнорируют такую категорию, как женщины с двумя детьми», хотя она «включает в себя значительную группу женщин, а также является необходимой основой для выстраивания продуктивной и реалистичной демографической политики».