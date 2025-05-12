В окружении американского президента Дональда Трампа немало практичных деятелей, ориентированных на продвижение интересов США, следовательно, в настоящий момент введение ограничительных мер в отношении России экономически нецелесообразно для Белого дома. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент Трамп в частных беседах поддержал заявление о санкциях, с которым выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск, посетившие Киев 10 мая.

«Для США собственные экономические интересы превыше всего. Мы это видели относительно их ближайших соседей и партнеров по НАТО. Им все равно, против кого и как выстраивать свою политику, лишь бы эта политика защищала экономические интересы Америки. Сегодня вводить санкции против России им менее выгодно», — убежден Чепа.

Парламентарий отметил, что оценки позиции Трампа в отношении России разнятся, и делать выводы следует на основе конкретных шагов. Он также добавил, что введение любых ограничительных мер против Москвы лишь затруднит ведение диалога и заключение договоренностей, поскольку Россия неизбежно ответит на них.

В Киев 10 мая прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск для участия в саммите «коалиции желающих», где главы государств рассматривали возможность установления месячного перемирия на Украине. В случае отклонения Москвой этого предложения, они предупредили о введении новых санкционных мер.

До этого к перемирию Россию и Украину призвал Трамп. По его словам, «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в дальнейшем должно вылиться в мирное соглашение.