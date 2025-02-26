Госдума на пленарном заседании приняла пакет постановлений, назначив депутата Яну Лантратову («Справедливая Россия — За правду») председателем комитета по развитию гражданского общества, передает корреспондент RTVI.

Речь идет о «рокировке» должностей между фракциями в рамках «пакетного» соглашения, уточнил источник RTVI. Одновременно с назначением Лантратовой Госдума утвердила Владимира Иванова («Единая Россия») главой комитета по делам национальностей. Таким образом, количество председателей комитетов остается у каждой из фракций неизменным, отметил источник RTVI.

Лантратова, бывшая первым зампредом комитета Госдумы по просвещению, пообещала приложить максимум усилий, чтобы оправдать новое назначение. В разговоре с RTVI она заявила, что президент России Владимир Путин «всегда подчеркивал, что консолидация общества — важнейшее условие сохранения страны».

«Эта тема сегодня особенно актуальна. Развитие и укрепление гражданского единства, защита прав человека, создание, внедрение и контроль за эффективностью применения социальных стандартов защиты прав человека — приоритетная задача, и я направлю все усилия на ее реализацию», — сказала депутат.

Яна Лантратова известна как основатель Всероссийской организации «Союз добровольцев России», которая занимается благотворительными и волонтерскими проектами. Ранее также исполняла обязанности ответственного секретаря Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где курировала вопросы защиты прав граждан. С 2021 по 2024 год занимала пост первого заместителя председателя комитета по просвещению в Госдуме.

Лидер СРЗП Сергей Миронов поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и коллег за решение поручить Лантратовой руководство комитетом по развитию гражданского общества.

«Спустя восемь месяцев наконец-то решается вопрос по комитету для СРЗП. <…> Не сомневаюсь, что исключительный профессионализм Яны Валерьевны, ее активнейшая позиция, ее неравнодушие и любовь к людям послужат отличной работе на посту главы комитета», — сказал он журналистам и пожелал ей успехов.

Владимир Иванов, возглавивший комитет по делам национальностей, освободил должность руководителя внутрифракционной группы, заместителя главы фракции «Единая Россия». Этот пост заняла теперь уже бывшая глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Комитет по делам национальностей оставался без председателя с июня 2024 года, когда от этой должности был освобожден депутат фракции СРЗП Геннадий Семигин.