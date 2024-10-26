Депутат Госдумы Геннадий Семигин решил сложить полномочия сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом он заявил на съезде лидер партии Сергей Миронов.

«Этого вопроса в повестке дня не было, но я на президиуме рассказал, что я получил заявление от Семигина от сложении своих полномочий [с поста сопредседателя] в связи с тем, что он будет занят на другой работе», — сказал Миронов (цитата по «Ведомостям»).

По его словам, Семигин останется членом партии, но «считает необходимым с поста сопредседателя уйти».

Одним из сопредседателей остается писатель Захар Прилепин, а освободившееся место Миронов предложил через год отдать руководителю аппарата партийной фракции в Госдуме Руслану Татаринову, участнику боевых действий на Украине.

«Это еще один полковник российской гвардии, который находится на передовой. Это будет достойная кандидатура, пускай знает, что пост сопредседателя ждет его», — сказал Миронов.

В июне Семигин решением Госдумы был освобожден от должности главы думского комитета по делам национальностей.

В марте стало известно, что Семигин обратился в суд с иском к бывшему бойцу диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Евгению Рассказову, экс-участнику боевых действий на Украине. Как отмечал сам Рассказов, известный по позывному Топаз, парламентарий требовал от него 6 млн рублей.

В иске говорилось, что Рассказов в своем телеграм-канале оскорбительно высказывался в адрес Семигина, утверждая, в частности, что тот «просто врет в лицо народу». Сам Рассказов заявлял, что Семигин якобы «обиделся» на него за то, что он «обратил внимание общественности на его публикацию», в которой российские военные были представлены в негативном свете.

В итоге суд удовлетворил иск частично, обязав Рассказова выплатить депутату 500 тыс. рублей.

Прошлой осенью на сайте возглавляемого Семигиным движения «Патриоты России» был опубликован пресс-релиз, где говорилось, что чеченскому батальону «Ахмат» якобы приходится «пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». Публикация вызвала скандал, сам Семигин утверждал, что сайт движения был взломан и что статью писал не он и не кто-либо еще из руководства «Патриотов России».