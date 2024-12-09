Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал не травить учительницу из Лобни, которая в качестве домашнего задания предложила ученикам представить себя в образе одноименного героя произведения Ивана Тургенева «Муму» и описать его чувства, после чего некоторые родители уличили ее в попытке сделать из детей квадроберов. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению парламентария, в этом задании нет «ничего такого». Несмотря на это, Милонов считает, что учителям не стоит опускаться до примитивнейшего уровня в заданиях, а родителям не нужно сразу вступать в разборки с педагогом.
Депутат предположил, что таким заданием педагог хотела вызвать у школьников чувство эмпатии. Милонов допустил, что взрослые, возможно, не читали произведение Тургенева, поэтому не знают, о чем оно.
Вместо того, чтобы травить учителя, парламентарий предложил им прийти на открытый урок по этому произведению.
«Я боюсь, что те люди, которые в соцсетях активно выкладывают гневные посты, “Муму” не читали. Поэтому надо провести тест на знание “Муму” и других основ русской литературы для этих родителей. Не из чувства злобы. Может быть, их пригласить в школу и провести открытый урок, рассказать им, о чем вообще это произведение. Потому что они, может, и сдавали экзамены, но, кажется, ни черта не поняли, о чем произведение “Муму”», — заключил Милонов в беседе с изданием.