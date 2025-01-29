Планы Евросоюза отключить от международной системы банковских переводов SWIFT еще около 15 российских банков — «выстрел вхолостую». Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил депутат Госдумы Николай Арефьев.

Парламентарий считает, что такая мера не будет иметь серьезных последствий, поскольку основные банки в России уже подстроились под новые условия.

«Основные банки уже отключены, а эти 15 не имеют значимого влияния на российский финансовый рынок», — отметил Арефьев.

По словам депутата, многие компании после отключения банков от SWIFT стали использовать для проведения транзакций те немногие оставшиеся финансовые организации, тем не менее, альтернативные способы решения проблемы уже найдены и успешно функционируют.

«Поэтому не думаю, что отключение сыграет какую-то большую роль. Один-два месяца могут быть какие-то затруднения, а потом все подстроятся», — заключил Арефьев.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что страны Евросоюза получили предложение внести в 16-й пакет санкций отключение около 15 банков от SWIFT. При этом собеседники агентства не уточнили о каких финансовых организациях идет речь.