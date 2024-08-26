Родители школьников в нескольких регионах России пожаловались на отказ школьного руководства зачислять их детей в 10-е классы, сообщил «Коммерсантъ». Как пишет издание, вместо этого детей «настойчиво предлагают» отдавать на дальнейшее обучение в колледжи. Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI оценили правомерность подобной практики и необходимость изменения законодательства.

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова не согласилась с наличием проблемы, связанной с «выдавливанием» учеников из школы в колледжи. По ее словам, существует обратная тенденция — многие школьники сами хотят учиться в колледжах.

«Кто-то таким образом планирует избежать ЕГЭ, а кто-то — получить действительно востребованную и зачастую высокооплачиваемую специальность. В регионах сварщики определенного разряда получают в месяц по 250 тыс. рублей. Это большие деньги для субъекта, а ставки пустые, потому что нет специалистов. Ребята, у которых есть интерес к такой работе, охотно идут учиться», — сказала депутат.

Вместе с тем Лантратова напомнила, что права школьников и их родителей защищены законом «Об образовании». Она выразила готовность помочь тем, кого лишают возможности продолжить обучение в школе в случае получения соответствующих обращений. «В ситуациях, когда дети хотели бы продолжить учебу в школе, но такой возможности их лишают, конечно, надо разбираться», — отметила Лантратова.

Изначальной целью сокращения «обычных классов ради развития продвинутых» было повышение качества обучения, напомнил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он выразил сомнение в том, что «выдавливание в колледж» может способствовать этой цели. По мнению Вассермана, подобный подход может привести «только к ухудшению репутации этого самого профессионального образования».

«Собирать в одном классе людей с существенно разными навыками и образовательным потенциалом — это плохо для них всех, потому что это означает, что для них всех будут применять методы обучения, дающие минимальный возможный результат. Просто потому, что подход неизбежно будет один и тот же ко всем», — порассуждал депутат.

Коллега Вассермана по думскому комитету Лариса Тутова, представляющая в нижней палате парламента Ростовскую область, рассказала об отсутствии обращений от жителей региона по поводу проблем с зачислением в 10-е классы.

«Думаю, это частные перегибы. Если случаи примут массовый характер, то, безусловно, ситуация будет обсуждаться в профильном комитете Госдумы по просвещению уже этой осенью», — сказала депутат.

Проблема с зачислением школьников в 10-е классы

По словам главы общественного движения «Родители Москвы» Илоны Меньковой, вместо этого детей «настойчиво предлагают» отдавать на дальнейшее обучение в колледжи.

Глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала «Коммерсанту», что проблемы с переводом школьников в 10-е классы возникла после вступления в силу нового государственного образовательного стандарта (ФГОС-3). Он регламентирует возможность создания профильных классов с углубленным изучением не менее двух предметов, а также дает руководству школ право отбирать учеников в профильные классы по собственным критериям. Из-за этого в старшей школе фактически не осталось общеобразовательных классов, заявила Менькова.

К «Родителям Москвы» с жалобами на отказ школьных администраций зачислять учеников в 10-й класс обратились около 50 человек. Добиться зачисления удалось только после обращений к директорам школ, в городской департамент образования и науки, а также в прокуратуру.

Как отмечает «Ъ», с аналогичными проблемами столкнулись родители школьников в Иркутской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Как и в случае с Москвой, решить проблему удалось после обращения в прокуратуру.

В Генпрокуратуре заявили, что министра просвещения Сергея Кравцова проинформировали о ситуации.