В Москве и как минимум еще в трех регионах России родители школьников пожаловались на невозможность зачислить детей в 10-й класс. Об этом пишет «Коммерсант».

Проблема возникла из-за государственного образовательного стандарта (ФГОС-3), который начал действовать с сентября 2023 года, сказала изданию председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Стандарт позволяет школе создавать профильные классы с углубленным изучением не менее двух предметов. В результате общеобразовательных классов в старшей школе фактически не осталось.

Отбор в профильные классы школы проводят по собственным критериям. Это может быть средний балл аттестата или ОГЭ либо собеседование. Тех, кто не прошел отбор, отказались зачислять в 10-й класс, «настойчиво предлагая» отдавать детей в колледжи, рассказала Менькова.

По ее словам, только к «Родителям Москвы» обратились около 50 человек. Школа может проводить конкурсный отбор, но не вправе отчислять детей после 9-го класса, а наряду с профильными должны быть доступны общеобразовательные классы, отметила Менькова в разговоре с MSK1.ru. После обращения к директорам школ, в прокуратуру и департамент образования и науки Москвы школам «пришлось пойти на попятную и зачислить детей», рассказала она.

В департаменте образования подтвердили, что школы устанавливают правила зачисления в 10-й класс в зависимости от сложности программ обучения. Ученики, не достигшие нужного результата, могли улучшить его, пройдя независимую диагностику в Московском центре качества образования, добавили в ведомстве. При этом диагностика по одному предмету стоит 2 тыс. рублей, отмечает «Коммерсант». В департаменте не ответили, могут ли ученики, не прошедшие отбор, поступить в классы, где он не проводился.

По данным газеты, аналогичные проблемы возникли в Иркутской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. После обращения в прокуратуру детей, не прошедших отбор, удалось зачислить в 10-й класс. В Генпрокуратуре «Ъ» сообщили, что министр просвещения Сергей Кравцов проинформирован о сложившейся ситуации.