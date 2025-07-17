Повышение пенсий раз в три месяца — амбициозная, но на данный момент нереализуемая задача. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Это достаточно сложно, потому что необходимо каждый раз пересматривать бюджет. А корректировку мы делаем, как правило, по состоянию на начало года. То есть, в прошлый раз мы повысили пенсии, начиная с 1 января 2025 года», — сказала парламентарий.

По ее словам, данные о реальном уровне инфляции из Росстата поступили только в конце января, и по поручению президента выплаты были проиндексированы.

Бессараб пояснила, что теперь выплаты будут пересматриваться 1 февраля и 1 апреля. Она также призвала относиться с осторожностью к возможности пересмотра бюджета каждые три месяца.

«Вот так просто, скачками, возвращаться к донастройке бюджета нельзя. Это очень амбициозная, но малореализуемая задача», — добавила депутат.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович ранее рассказал RTVI, что россиянам надо в дополнение к пенсии копить деньги на рублевых счетах, а властям — индексировать эти суммы на величину инфляции и повышать реальные доходы населения.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в свою очередь посоветовал делить пенсионные накопления пополам: часть хранить в рублях, часть — в валюте. Для валютных вложений он рекомендует выбирать надежных эмитентов (тех, кто выпускает те или иные ценные бумаги — прим. RTVI) и инвестировать на долгий срок. В рублевой части портфеля, пояснил Пьянов, лучше делать ставку на краткосрочные вклады, так как они сейчас выгоднее долгосрочных инструментов с фиксированной доходностью.