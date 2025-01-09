Россия не просит и не добивается никаких уступок от США по ситуации на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова спецпосланника по Украине в администрации избранного президентом США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что новый американский лидер не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта.

«Нам не требуются никакие уступки. Мы их не просим и не добиваемся. У нас есть четкая позиция, которой мы придерживались и которой будем придерживаться. Она была высказана в прошлом году четко, понятно, определенно. Поэтому ничего и не просим мы, и не просили, и не разговаривал Путин с Трампом», — сказал Чепа.

В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что высказывания Келлога ему непонятны. По словам Чепы, президент России уже озвучил позицию Кремля по этому поводу, и Москва будет ее придерживаться.

«У нас есть одно предложение, которое на сегодняшний день было озвучено президентом Владимиром Путиным, и мы этой позиции будем придерживаться. Слово “уступки” не очень понимаю, о каких уступках может идти речь?», — сказал он.

Парламентарий добавил, что пока военная операция на Украине продолжается, а украинские войска, по его словам, терпят поражения на всех фронтах.

«Будут дальнейшие поставки оружия или нет — вопрос. <…> Все эти действия могут оттянуть сроки СВО, не более того», — заключил Чепа.