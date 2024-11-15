В Петербурге задержали двоих сотрудников военкомата, подозреваемых в хищении денег из бюджета энергосбытовой компании за счет трудоустройства «мертвых душ» и заключении от их имени фиктивных контрактов с Минобороны. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что подобные инциденты — это единичные случаи.

«При приеме военнослужащего на контрактную службу он должен прибыть в пункт набора военнослужащих по контракту, оформить документы, пройти медицинскую комиссию. Лично должен прийти! Медицинская комиссия должна признать, что он годен к несению военной службы. И только после этого он заключает контракт», — пояснил Соболев.

Парламентарий добавил, что «распространенным это быть не может», а сам он о подобном инциденте слышит впервые.

По версии МВД, оформлением фиктивных контрактов с Минобороны занималась преступная группировка, организатором которой выступила супружеская пара — 51-летний помощник военкома и его 38-летняя супруга. Они фиктивно устраивали людей на работу в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров, уточнило ведомство.

Затем от лица «мертвых душ» заключали контракты с Минобороны о прохождении военной службы и участии в военной операции на Украине. В результате злоумышленники присваивали себе положенные таким работникам ежемесячные и единовременные выплаты в размере 50 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.

Полиция установила двоих фиктивно устроенных на работу и заключивших контракт на военную службу мужчин. Однако у МВД «есть основания полагать», что их может быть гораздо больше. Пока ущерб бюджету от действий сотрудников военкомата оценивается более чем в 1 млн рублей.

«Фонтанка» утверждает, что контракты заключали от лица тех, кто якобы устроился в «Россети Ленэнерго». В компании заявили, что оказывают содействие следствию.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативные действия», — отметили в пресс-службе организации.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). В квартирах и на рабочих местах фигурантов дела проведены обыски.