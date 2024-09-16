Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о «реальном кризисе» общества, системы власти и демократии в Штатах. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Пытавшийся убить Трампа человек, очевидно, радикальный фанатик. Следствию предстоит выяснить, что послужило здесь триггером: проблемы с психикой на почве украинского конфликта и агрессивной пропаганды по поддержке неонацистского режима или чьи-то иные интересы и действия. Его могли использовать. И даже если нападавший и не следовал чьему-то приказу, Дональд Трамп явно остается в опасности», — сказал депутат.

По его мнению, США, сейчас не могут обеспечить базовые права и безопасность при проведении президентской избирательной кампании.

Коллега Слуцкого, первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил «Газете.Ru», что службе безопасности Трампа нужно принять серьезные меры и усилить охрану политика. Депутат напомнил, что в США «порой политические разногласия решаются с помощью обстрела неудобных кандидатов», приведя в пример убийство Джона и Роберта Кеннеди.

Политическая борьба в Штатах, продолжил Новиков, сейчас «остра как никогда», что приводит к таким эксцессам, «как стрельба по неугодным кандидатам».

Днем 15 сентября рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде прозвучали выстрелы. ФБР считает произошедшее «вероятным покушением». Силовики задержали 58-летнего Райана Рута, вооруженного автоматом Калашникова. Как пишет газета New York Post подозреваемый поддерживает демократов и Украину, посещал Киев и заявлял о готовности воевать за ВСУ.