В Госдуме уже прорабатывается вопрос амнистии некоторых категорий осужденных женщин. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Внимательно слушали выступление президента и членов совета [по правам человека, СПЧ]. Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее», — сказал депутат (цитата по ТАСС).

В Кремле исключили возможность амнистии для женщин до конца 2023 года. «Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно», ― сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пока в вопросе амнистии некоторых категорий женщин нет никакой конкретики. Инициативу предстоит рассмотреть в различных ведомствах «и попытаться какую-то выработать позицию», сказал Песков.

Накануне, 4 декабря, вопрос амнистии для осужденных женщин поднимался на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Правозащитница, журналистка газеты «Московский комсомолец» Ева Меркачева призвала главу государства помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются в ненасильственных преступлениях или уже осуждены.

Также Меркачева попросила помилования для женщин, которые впервые совершили ненасильственное преступление, если в их делах нет потерпевших или потерпевшие не против их освобождения.

Правозащитница привела в пример случаи, когда женщина рожает в СИЗО и после родов сразу же разлучается с ребенком. Детей, которые содержатся в колониях вместе с матерями, в случае болезни тоже госпитализируют одних, поскольку для матерей «нет конвоя». «Но вообще матери с детьми за решеткой — это нонсенс», ― отметила Меркачева.

Путин назвал «убедительными» примеры правозащитницы о женщинах в местах лишения свободы.

«Надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе об амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», ― сказал президент.

«Отпуск» для осужденных женщин ради родов

В середине ноября на фоне обсуждения вопроса о повышении рождаемости депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил давать «отпуск» женщинам, осужденным по нетяжким статьям, и аннулировать им оставшийся срок, если за время отлучки из мест лишения свободы они родили ребенка.

Депутат привел в пример мужчин-осужденных, которым дается возможность отправиться в зону военной операции, исходя из принципов «наивысшего искупления».

«Нам не нужно, чтобы женщины отдавали свои жизни на СВО. Но нам срочно нужно решать главную проблему будущего страны, которая, несомненно победив в СВО, рискует скатиться в демографическую яму, угрожающую ее существованию», ― написал Селезнев в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, осужденные женщины, получив «отпуск» ради родов, «в стремлении выполнить само “задание” полученного отпуска, не только родят детишек, но и постараются создать крепкую семью».

Ева Меркачева раскритиковала идею парламентария, назвав ее «дикой». По мнению правозащитницы, инициатива «настроена на то, чтобы фактически женщины находили себе мимолетных спутников жизни». Вместо этого Меркачева предложила амнистировать женщин и помочь им с работой и жильем, чтобы они могли впоследствии создать семью и родить детей, но не «по принуждению».