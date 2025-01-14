Отсутствие снега нынешней зимой может повлиять на урожай озимых культур в России, к которым в том числе относятся ячмень, пшеница и рожь. Об этом в разговоре с RTVI рассказал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Конечно, определенная опасность есть с точки зрения того, что оберег в виде снега для озимых, многолетних трав сегодня, по существу, отсутствует на больших просторах страны. В данном случае, конечно, много зависит от того, какая будет температура», — сказал депутат.

Кашин отметил, что температурные качели с «достаточно глубокими оттепелями» снижают зимостойкость не только озимых, но и многолетних деревьев — садов, ягодников и кустарников.

«Это наукой доказано. Дополнительное такое явление, которое снижает зимостойкость и тоже может приводить к соответствующим угрозам», — отметил он.

Вместе с тем Кашин выразил надежду на то, что прогноз на январь-февраль, в рамках которого ожидается температура не более восьми градусов, не изменится.

«Он не нанесет большого ущерба, если не будет за 20 градусов мороза. Я полагаю, что не больше 5-7% будет гибель озимых в такой ситуации, это средние показатели», — заключил депутат.

Ранее о том, что отсутствие снега зимой поставило под угрозу озимые, заявил «Звезде» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он объяснил, что зерновым культурам мешает прорасти отсутствие снежного покрова при сильном морозе и недостаток влаги.

В январе сохранится аномально высокая для этого месяца температура, сейчас столбики термометров превышают норму более чем на 4 градуса, уточнил Шувалов. По его словам, такие показатели свойственны для начала ноября.

В Гидрометцентре заявили, что агрометеорологические условия для перезимовки озимых зерновых культур будут ухудшаться на значительной территории европейской части России, где установилась теплая погода.

В то же время в большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири условия для зимовки озимых культур будут преимущественно удовлетворительными. Также нормально перенесут зиму зерновые в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеорологов.