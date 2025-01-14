До конца января на большей части территории России прогнозируется очень теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — рассказал синоптик.

По его словам, в Москве в первые 12 дней месяца воздух прогрелся более чем на 5 градусов выше нормы. Вильфанд отметил, что со среды до конца недели в столице снова прогнозируется оттепель.

Также Вильфанд отметил, что снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, что станет совершенно необычной ситуацией для января.

По его словам, такое аномальное явление связано с тем, что в центр европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее также рассказал RTVI, что погода на Крещение в Москве, как и многих регионах России, будет теплой из-за очередной оттепели. Начиная с 16 января днем ожидается до 2-4 градусов тепла, из осадков до конца недели возможны мокрый снег с дождем или мелкий дождь отдельно, сообщил Ильин.

Если раньше на Крещение (в 2025 году празднуется 19 января — прим. RTVI) традиционно прогнозировались морозы, то сейчас стало ясно, что «снижение температуры будет незначительным, поскольку [эта дата] выпадает на период продолжительной оттепели», отметил эксперт.