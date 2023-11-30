Сейчас у России «прекрасные отношения» с Казазстаном, во многом определяемые действующими лидерами обеих стран, но «через десять, двадцать, тридцать лет» ситуация может измениться — и, скорее всего, разовьется конфликт. Об этом депутат Госдумы Евгений Федоров заявил Инфо24, отвечая на критику в свой адрес со стороны казахстанского парламентария Марата Башимова.

Накануне Башимов, комментируя заявление Федорова о незаконном выходе Казахстана и других республик из состава СССР, предложил депутату побывать у психиатра и в целом «думать, прежде чем выступать на тонкие политические темы». Он назвал позицию российского коллеги «словоблудием, противоречащим истории» и проявлением «интеллекта 13-летнего мальчика».

«Все психологические травмы Федорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра. У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым, мы обрели независимость и получили международное признание», — заявил Башимов.

Он, по словам Федорова, «обзывался и перешел на личности» из-за отсутствия аргументов. «Юрист бы начал говорить юридическими аргументами», — подчеркнул депутат Госдумы.

Федоров убежден, что выход союзных республик из состава СССР был незаконным, поскольку при этом не были реализованы принципы, предусмотренные соответствующим советским законом. Это, как считает депутат, исторический факт, на который «бессмысленно обижаться». «И то, что на факты идет такая персональная реакция, — это показывает, что мы говорим абсолютно правильно», — добавил он.

По мнению Федорова, оставшийся неурегулированным с правовой точки зрения выход Казахстана из состава СССР может в будущем породить конфликт, подобный тем, которые возникали у России с Грузией, Молдовой, прибалтийскими странами и Украиной.

«Мы как политики, юристы должны решить проблему. Не обзываться, а решить. Я предлагаю уважаемому депутату [парламента Казахстана], раз он юрист, обсудить этот вопрос в юридической плоскости — принять законные решения, которые не были приняты в 1990 году», — обратился Федоров к Башимову.

Пока же, по его словам, Россия продолжит поддерживать независимость Казахстана с «некими ограничениями, связанными с международным правом», — как «не вполне законной территории». «Это не только я говорю. <…> Это очевидная в правовом смысле вещь. Давайте выстроим законные отношения на основе международного права. Тут надо не обижаться со стороны депутатов, а вести диалог в правовой плоскости», — подытожил Федоров.