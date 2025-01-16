После избрания нового президента США Дональда Трампа риски прямого столкновения Москвы и Вашингтона несколько снизились, хотя при этом он все еще остаются довольно высокими. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил, что подобные риски в сегодняшнем мире есть всегда. Парламентарий считает, что они могут возникать даже исходя из ситуаций, происходящих вне России.

«Сейчас наши отношения с США находятся на небывало низком уровне, их поддержка Украины значительно повышает риски прямого столкновения. И все же ситуация с американскими выборами, на мой взгляд, эти риски сократила», — сказал Чепа.

Депутат напомнил, что Трамп еще во время предвыборной гонки заявлял о стремлении решить вопрос украинского конфликта путем переговоров, что, по мнению Чепы, уже является большим шагом вперед.

Риски столкновения двух государств также снижают высказывания будущего главы Белого дома о необходимости уменьшения поставок вооружений Украине.

При этом Чепа подчеркнул, что США жестко отстаивает свои интересы, игнорируя при этом даже партнеров по НАТО. В связи с этим, заявил депутат, при выстраивании отношений с новой администрацией Белого дома Москва должна быть готова к конфронтации с Вашингтоном и рассчитывать только на себя.