Россия стремится к развитию дружественных отношений с соседями, в том числе с европейскими странами, после завершения военной операции на Украине, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он также перечислил условия, необходимые для возобновления диалога с Западом.

Депутат подчеркнул, что Россия стремится к созданию многополярного мира, основанного на принципах справедливости и равноправия всех государств и народов. По его словам, такая позиция находит широкую поддержку среди стран, представляющих мировое большинство.

В Китае эту концепцию формулируют как идею многостороннего мира, добавил Новиков. Это означает, что мировой порядок должен строиться не просто на наличии нескольких центров силы, вокруг которых группируются государства, а на принципе равноправия всех стран и народов в рамках глобальной цивилизации. Важно, чтобы каждая нация, независимо от военной мощи или размеров армии, могла чувствовать себя полноправной частью международного сообщества, отметил парламентарий.

«Конфликт был не нашим выбором, не мы просили поставить частоколы из военных баз у наших границ. Все это было следствием действий наиболее реакционных сил на Западе, которые считали, что разрушение России для них — хорошая возможность выйти из того острого кризиса капитализма, который сегодня наблюдается в странах Запада», — сказал депутат.

Как отметил собеседник издания, западные страны преодолели предыдущий острый кризис капитализма за счет распада СССР и использования его ресурсов. Этот исторический прецедент создает у них иллюзию, что аналогичный сценарий можно применить и к современной России. Несмотря на то, что Россия уступает СССР по территории, а ее экономика была серьезно подорвана в 1990-е годы, подобные расчеты, по мнению Новикова, являются ошибочными.

Парламентарий заверил, что Россия открыта к восстановлению отношений с Европой при условии пересмотра европейскими странами своей позиции. Вместо восприятия России как потенциально раздробленной территории или зависимого государства, европейцам следует проявить искреннюю заинтересованность в развитии полноценного сотрудничества.

Депутат подчеркнул, что Москва готова позитивно реагировать на такие шаги, но только если они выйдут за рамки риторики на международных форумах и воплотятся в реальные действия — укрепление политического диалога, расширение экономических связей, а также развитие сотрудничества в культурной и спортивной сферах.

«Для этого в представительстве НАТО должны полностью отказаться от любых гегемонических устремлений и встать на позицию мирового большинства, которое выступает за справедливый многополярный, многосторонний мир», — заключил он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью порталу LRT.lt отметил важность нормализации отношений с Россией после завершения СВО, подчеркивая, что географическое соседство между странами сохранится в любом случае. Политик добавил, что история знает множество примеров, когда европейские государства, прежде находившиеся в состоянии войны, впоследствии смогли стать стратегическими партнерами.