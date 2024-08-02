Упростить уголовное наказание преступников-россиян, которые скрылись за рубежом, хотят депутаты Госдумы. Такой законопроект внесли в Госдуму парламентарии во главе с Дмитрием Вяткиным и Василием Пискаревым, передает корреспондент RTVI.

Планируется наделить Генеральную прокуратуру России правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранных граждан, как это происходит сейчас, но также и совершивших преступления россиян, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны, пояснил Пискарев в телеграм-канале.

Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они ни находились, считает депутат.

Принятие закона, по словам Пискарева, «должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России».

Сейчас, если иностранец совершил в России преступление, а затем уехал из страны, то все материалы уголовного дела передаются в Генпрокуратуру — та решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для уголовного преследования. В случае принятия закона такая практика распространится и на скрывающихся за рубежом россиян.

Авторы в пояснительной записке к законопроекту обратили внимание на то, что по условиям многих международных договоров России и по законодательству иностранных государств за рубеж могут передаваться уголовные дела с запросами об уголовном преследовании независимо от гражданства подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, в международных договорах предусмотрены случаи передачи или возвращения гражданина в Россию.

Действующая статья 458 Уголовно-процессуального кодекса не позволяет в надлежащей мере обеспечивать неотвратимость ответственности обвиняемых, скрывающихся за границей, отмечается в пояснительной записке.

Цель парламентариев — дотянуться до «постоянно проживающих там граждан Российской Федерации, ведущих из-за рубежа антироссийскую деятельность, в выдаче которых России иностранным государством отказывается зачастую по политическим мотивам, и одновременно подтверждается готовность осуществить у себя их преследование за совершение в Российской Федерации общеуголовного преступления».