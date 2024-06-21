В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций, а также на сайтах и платформах, работа которых запрещена в России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Среди его авторов — депутаты и сенаторы во главе с Александром Хинштейном.

«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно изменениям, «в случае признания судом общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской <…> на информационных ресурсах такого объединения или такой организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», запрещено распространение рекламы».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что российские пользователи через VPN «продолжают использовать Instagram* и Facebook*, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%».

«Мы сокращаем кормовую базу для запрещенных соцсетей, чтобы минимизировать их доходы, которые они пытаются получить в России, при этом занимаясь здесь по сути подрывной деятельностью», — сказал RTVI соавтор законопроекта депутат Госдумы Евгений Ревенко.

У Facebook* и Instagram* и сейчас большая аудитория в России, многие продолжают пользоваться этим ресурсами, обходя блокировки через VPN, и это позволяет той же компании Meta* зарабатывать на рекламном российском рынке, отметил Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, «немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам».

Законопроект о «запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях» анонсировал депутат Антон Горелкин (также один из соавторов) в начале июня. Ассоциация блогеров и агентств направляла к нему обращение с просьбой не ограничивать рекламу в заблокированных соцсетях.

* корпорация Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена