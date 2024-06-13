Законопроект, призванный защитить от телефонного мошенничества, внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарев и Антон Горелкин, сообщает корреспондент RTVI.

Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал.

«Таким образом, существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем», — пояснил Пискарев журналистам.

После заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).

Одновременно более жесткие требования будут предъявлены к иностранным гражданам. Так, заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Для них также будет обязательным прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. На одного иностранного гражданина можно будет оформить не более десяти номеров.

Также прописывается включение в договор об оказании услуг IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).

Кроме того, обязательным станет указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая «служебная» сим-карта, следует из документа.

Положения предусматривают перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года.

«Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности», — сказал Пискарев журналистам.

По его словам, планируется также ввести наказание за нарушение предлагаемых норм.