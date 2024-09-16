В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий наказание в виде штрафа и лишения свободы за мошенничество, кражу, клевету и вымогательство, которые были совершены с использованием дипфейков. С такой инициативой выступили председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, передает корреспондент RTVI.
Законопроект уточняет «некоторые квалифицирующие признаки за попытки использовать технологии дипфейка в противозаконных целях», рассказал RTVI Нилов. Юридически понятие «дипфейк» в законодательстве пока не прописано, хотя давно следует это сделать, отметил он.
«По смыслу мы понимаем, что это технологии, которые позволяют использовать изображение или звук — как естественный, так и синтезированный, — чтобы ввести человека в заблуждение», — сказал Нилов.
Если поправки получат поддержку большинства депутатов Госдумы, то клевета с использованием дипфейков будет караться не только штрафами на сумму до 1,5 млн рублей, но и — в качестве альтернативы — лишением свободы на срок до двух лет.
Кража с применением дипфейков, по замыслу авторов инициативы, будет наказываться по аналогии с кражей с незаконным проникновением в жилище, кражей с банковского счета или же как кража в крупном размере, то есть в том числе лишением свободы на срок до шести лет.
Согласно законопроекту, имеющемуся в распоряжении RTVI, мошенничество с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных), а также биометрических персональных данных потерпевшего или иного лица предлагается карать:
- штрафом в размере до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
- обязательными работами на срок до 480 часов,
- исправительными работами на срок до двух лет,
- принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового,
- лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового».
Предлагается также наказание за вымогательство с использованием дипфейков — виновному будет грозить «лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового)», следует из документа.
В случае принятия поправок правоохранители получат дополнительный инструмент, позволяющий им привлекать преступников к ответственности или своевременно проводить оперативные мероприятия, заявил Нилов.
«Потерпевшие могут обращаться за компенсацией морального вреда и материального ущерба в рамках уже действующего механизма», — уточнил парламентарий.
Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента 16 сентября.
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Со схожей инициативой Ярослав Нилов выступал в мае 2024 года. Он предлагал наказывать за незаконное использование изображения, голоса и биометрических данных штрафом до 1,5 млн рублей либо лишением свободы на срок до семи лет — в зависимости от статьи.
В ходе прямой линии с президентом России Владимира Путина в декабре 2023 года один из вопросов был задан при помощи сгенерированного видео и дипфейк-двойника главы государства. Виртуальный «Путин» спросил настоящего, правда ли, что у него много двойников. Президент ответил, что «это его первый».
В июне 2023 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении отдельной уголовной ответственности за распространение дипфейков. Авторы инициативы, как пояснялось в отзыве на нее, не учли, что создание с помощью искусственного интеллекта медиаматериалов о частной жизни лица без цели их распространения не представляет общественной опасности, свойственной преступлению.