В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий наказание в виде штрафа и лишения свободы за мошенничество, кражу, клевету и вымогательство, которые были совершены с использованием дипфейков. С такой инициативой выступили председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, передает корреспондент RTVI.

Законопроект уточняет «некоторые квалифицирующие признаки за попытки использовать технологии дипфейка в противозаконных целях», рассказал RTVI Нилов. Юридически понятие «дипфейк» в законодательстве пока не прописано, хотя давно следует это сделать, отметил он.

«По смыслу мы понимаем, что это технологии, которые позволяют использовать изображение или звук — как естественный, так и синтезированный, — чтобы ввести человека в заблуждение», — сказал Нилов.

Если поправки получат поддержку большинства депутатов Госдумы, то клевета с использованием дипфейков будет караться не только штрафами на сумму до 1,5 млн рублей, но и — в качестве альтернативы — лишением свободы на срок до двух лет.

Кража с применением дипфейков, по замыслу авторов инициативы, будет наказываться по аналогии с кражей с незаконным проникновением в жилище, кражей с банковского счета или же как кража в крупном размере, то есть в том числе лишением свободы на срок до шести лет.

Согласно законопроекту, имеющемуся в распоряжении RTVI, мошенничество с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных), а также биометрических персональных данных потерпевшего или иного лица предлагается карать:

штрафом в размере до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,

обязательными работами на срок до 480 часов,

исправительными работами на срок до двух лет,

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового,

лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового».

Предлагается также наказание за вымогательство с использованием дипфейков — виновному будет грозить «лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового)», следует из документа.

В случае принятия поправок правоохранители получат дополнительный инструмент, позволяющий им привлекать преступников к ответственности или своевременно проводить оперативные мероприятия, заявил Нилов.

«Потерпевшие могут обращаться за компенсацией морального вреда и материального ущерба в рамках уже действующего механизма», — уточнил парламентарий.

Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента 16 сентября.

Со схожей инициативой Ярослав Нилов выступал в мае 2024 года. Он предлагал наказывать за незаконное использование изображения, голоса и биометрических данных штрафом до 1,5 млн рублей либо лишением свободы на срок до семи лет — в зависимости от статьи.

В ходе прямой линии с президентом России Владимира Путина в декабре 2023 года один из вопросов был задан при помощи сгенерированного видео и дипфейк-двойника главы государства. Виртуальный «Путин» спросил настоящего, правда ли, что у него много двойников. Президент ответил, что «это его первый».

В июне 2023 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении отдельной уголовной ответственности за распространение дипфейков. Авторы инициативы, как пояснялось в отзыве на нее, не учли, что создание с помощью искусственного интеллекта медиаматериалов о частной жизни лица без цели их распространения не представляет общественной опасности, свойственной преступлению.