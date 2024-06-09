В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, который мог принадлежать его сыну принцу Гао. Об этом сообщил портал Arkeonews.

По его данным, в гробу на глубине 16 м археологи обнаружили оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тыс. бронзовых монет.

Столь торжественное захоронение означает, что умершим мог быть воин высокого ранга или один из сыновей императора — к примеру, принц Гао, миф о котором передавался из поколения в поколение, отмечает Arkeonews.

Легенда гласит, что после смерти Цинь Шихуанди трон занял его младший сын Ху Хай, убивший всех своих конкурентов. Принц Гао тогда выразил сожаление, что не последовал в загробный мир за отцом добровольно. Он попросил, чтобы его убили и похоронили в огромном мавзолее, что и было сделано (подтверждений этой истории нет).

Мавзолей Цинь Шихуанди знаменит включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО терракотовой армией, которая состоит из более чем 8 тыс. полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей. Скульптуры были захоронены вместе с императором, чтобы, по его замыслу, сопровождать его в загробном мире.

Более 2 тыс. лет назад фигуры воинов и коней изваяли из глины, которую потом обожгли до появления характерного цвета. Статуи лежали под землей около горы Лишань, пока одну из них не обнаружил в 1970-х годах работавший там крестьянин. После этого начались масштабные раскопки.