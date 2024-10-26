В Грузии в субботу утром открылись избирательные участки на парламентских выборах, которые определят дальнейший курс страны. Голосование началось с 08:00 (07:00 мск) и продлится до 20:00 (19:00 мск).

В выборах принимают участие 18 партий. Интрига состоит в том, сможет ли одержать победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая находится у власти уже 12 лет и которую оппозиция обвиняет в пророссийском курсе.

Ее главными соперниками считаются четыре оппозиционные партии, которые планируют создать коалиционное правительство. Это партии «Единство — Национальное движение» (ее костяк — основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение»), «Гахария за Грузию» экс-премьера Георгия Гахарии, «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».

Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» бизнесмен Бидзина Иванишвили в день выборов в очередной раз припугнул население «войной» в случае победы оппозиции, пишет портал NewsGeorgia.

«Напомню, война по соседству. Эта страна, которая управляет агентурой, дала срочное задание, чтобы как-либо вовлечь Грузию в военные действия. Уверяю вас, это не займет много времени, это произойдет мгновенно и вместо того, чтобы мы заботились о развитии страны, мы получим катастрофу и разруху», — заявил Иванишвили.

Какая именно страна «управляет агентурой», Иванишвили не уточнил. «Либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, грузинскому обществу, нашей родине, заботиться о стране, либо мы выбираем иностранную агентуру, которая будет выполнять только задачи иностранной страны», — утверждает он.

Лидеры оппозиции призвали голосовать за европейское будущее, а правящей «Грузинской мечте» посоветовали готовиться к мирной передаче власти.

«Я уверен, что граждане этой страны сделают выбор, который в конечном итоге приведет эту страну в Евросоюз, в НАТО, и через 5-6 лет эта страна станет полноправным членом Евросоюза», — заявил лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Как сообщил ЦИК Грузии, в выборах участвуют 3 508 294 гражданина, из которых 3 113 747 — с использованием электронных технологий. По всей Грузии и за рубежом открыты 3111 избирательных участков, из них 67 — в 42 странах мира.