Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании груза с 14 кг взрывчатки, который следовал из Украины через другие страны в Россию. Организатором отправки ведомство назвало бывшего кандидата в депутаты Одесского горсовета от партии «Слуга народа» Андрея Шарашидзе.

Взрывчатка была доставлена в Грузию 19 января из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Автомобиль въехал в Грузию через контрольно-пропускной пункт «Сарпи», затем груз планировалось ввезти в Воронеж через КПП «Дарьяли», сообщает СГБ.

Сотрудники антитеррористического центра нашли взрывчатку при обыске машины в двух аккумуляторах для электромобиля, которые использовались как контейнеры. Внутри находилось в общей сложности шесть взрывных устройств, столько же детонаторов и специальных ключей. На таймерах уже было установлено время активации бомб.

Группа по разминированию изъяла взрывные устройства и отправила их на экспертизу. Силовики придали грузу первоначальный вид и контролировали его дальнейшее перемещение, чтобы установить заказчиков перевозки и причастных к ней лиц.

Первичное изучение взрывных устройств показало, что они были изготовлены «специалистом высокого уровня» и рассчитаны на широкий радиус поражения, отметили в СГБ Грузии.

«Запуск подобного устройства в местах массового скопления людей нанес бы значительный ущерб инфраструктуре и привел бы к массовым жертвам. Заряд указанного вещества намного больше, чем заряд взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», — заявили в ведомстве.

По данным СГБ, устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного назначения С-4, которое можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатки составил 14 кг.

Организатором перевозки назвали украинского политика Шарашидзе

Изначально в Россию планировалось ввезти все шесть бомб, но затем заказчик изменил решение, и контейнер с тремя устройствами был оставлен «по определенному адресу в Тбилиси», рассказали в спецслужбе. Второй контейнер изъяли на грузино-российской границе.

По данным СГБ, перевозку взрывчатки организовал гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. В 2020 году он кандидатом в депутаты Одесского горсовета от правящей партии «Слуга народа». Шарашидзе «активно следил за перемещением взрывных устройств за пределы Грузии», говорится в релизе.

Во ввозе и перемещении взрывчатки принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. По версии следствия, эти люди «вероятно, не знали», что в автомобильных аккумуляторах спрятана взрывчатка.

В СГБ не исключили, что теракты планировалось устроить и в Грузии. «Что касается трех взрывных устройств, оставленных в Тбилиси, — расследование определит, предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для приведения в действие», ― сообщили в спецслужбе.

По версии ведомства, использование территории Грузии и вовлечение граждан страны в перевозку взрывчатки «было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси как в части планирования, так и осуществления [преступлений]».

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ходе расследования дело может быть переквалифицировано как подготовка к теракту, отметили в СГБ.