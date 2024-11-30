МВД Грузии сообщило о задержании 107 человек в центре Тбилиси во вторую ночь протестов из-за приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС. Пострадали 10 полицейских.

Как сказано в заявлении ведомства, поводом для задержаний стали неподчинение требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство (ст. 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии).

По утверждению МВД, митинг у здания парламента на проспекте Руставели «превысил нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях». В результате протестов пострадали 10 стражей порядка, говорится в заявлении.

NewsGeorgia пишет, что зафиксированы многочисленные факты избиения протестующих, однако МВД о пострадавших от рук полиции не упоминает.

В ночь на 29 ноября на митинге в Тбилиси задержали 43 человека — таким образом, по итогам двух дней протестов число задержанных достигло 150.

Как отмечает NewsGeorgia, еще до 10 человек были задержаны в Батуми. Практика показывает, что это не окончательная цифра: многие могут быть задержаны через несколько дней — после того, как МВД установит личности по фото- и видеокадрам, добавил портал.

По его данным, разгон митинга на Руставели продолжался почти 7 часов. Силовики использовали водометы, капсулы с газом, перцовый спрей, а также другие спецсредства.

В МВД утверждают, что участники акции протеста оказывали полицейским словесное и физическое сопротивление, бросали в их сторону различные предметы, камни, стеклянные бутылки, запускали пиротехнику.

Протестующие не согласны с решением правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от бюджетных грантов со стороны ЕС.