Археологи обнаружили на раскопках цивилизации майя в Гватемале обугленные человеческие кости и царские украшения, которые могут быть следами ритуала, знаменующего «публичный демонтаж старого режима». Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Раскопки проводились в 2022 году на севере Гватемалы в городище Уканаль ― столице древнего королевства Канвицнал. В верхней части храма-пирамиды археологи обнаружили фрагменты обгоревших человеческих костей и украшений.

Анализ показал, что останки принадлежат как минимум четырем взрослым людям. Трое из них предположительно мужчины, пол четвертого не удалось установить по костям. Один из скелетов подвергался воздействию температур выше 800 ℃, другой ― значительно ниже 700 °C. На костях и зубах двух других человек нет следов термического повреждения.

По версии исследователей, люди, которым принадлежали останки, принадлежали к королевской династии и изначально были погребены в другом месте. Спустя примерно сто лет после смерти их останки сожгли во время ритуала и переместили в пирамиду.

Что раскопали археологи

Некоторые свидетельства указывают на то, что найденные человеческие кости и украшения когда-то были частью содержимого королевской гробницы позднего классического периода майя (600-900 годы н.э.), отмечается в исследовании. Где изначально были похоронены эти люди, неизвестно.

На высокое происхождение умерших указывает количество и качество найденных при них украшений. Археологи обнаружили 1,5 тыс. фрагментов подвесок, бусин, пластинок и мозаики из зеленого камня, десятки обсидиановых полусферических предметов, крупные лезвия, 10 тыс. бусин из морских раковин, подвески из зубов млекопитающих, керамические украшения.

«Там была большая концентрация сажи, угля и пепла, смешанных с обгоревшими костями, фрагментами жадеита и морскими раковинами, которые так сильно обгорели, что треснули и взорвались. Сначала мы не понимали, на что смотрим», — рассказала Live Science ведущий автор исследования, профессор антропологии Монреальского университета Кристина Гальперин.

Кроме того, при раскопках были обнаружены фрагменты мозаичной погребальной маски из зеленого камня ― такие артефакты иногда находят в королевских усыпальницах, отмечается в исследовании.

Еще одним признаком принадлежности останков членам правящей династии являются чешуйки пигмента на украшениях: красные пигменты использовались в погребальных обрядах королевских особ в доклассическом и классическом периодах развития майя.

Огненный ритуал «смены режима»

Радиоуглеродный анализ показал, что люди, которым принадлежат останки, умерли примерно за сто лет до акта сожжения. Ученые считают, что обнаруженное в Уканале захоронение было частью огненного обряда, знаменующего «символическое и буквальное уничтожение предыдущей династической линии» Канвицнала.

То, что произошло с останками, было, по-видимому, «актом осквернения», считают специалисты. Кости были брошены у края грубой стены, попыток обеспечить их сохранность не предпринималось. По версии ученых, сожжение останков могло быть «в высшей степени церемониальным драматическим публичным событием».

Проведение этого ритуала хронологически совпадает с владычеством Папмалиля ― правителя начала X века, который, как считается, положил начало эпохе процветания Уканаля. Папмалиль предположительно имел иностранное происхождение, то есть, вероятно, прервал преемственность правящих династий в этом регионе, говорится в исследовании.

«Мы утверждаем, что захоронение было частью революционного исторического момента, который одновременно отверг позднеклассическую династическую линию и создал повод для основания нового политического порядка», — отмечается в работе археологов.