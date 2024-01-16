В Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину и загрызла его до смерти, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Ранним утром 16 января по ул. Айвазовского в г. Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК («Халатность»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.

Как рассказал источник DVHAB.ru, стая собак обитает в расположенном неподалеку ГСК и местные жители неоднократно жаловались в администрацию на их агрессивное поведение. По данным издания, мужчина шел по трамвайным рельсам, когда на него набросилась стая и повалила на землю. Точное число животных до конца не известно, но их было больше пяти, пишет DVHAB.ru.

12 января в Омске поймали двух бродячих собак из стаи, которая ранее набросилась на ребенка. Животные повалили школьника и прокусили ему ногу. Мальчика спас мужчина, который проходил мимо и разогнал собак.