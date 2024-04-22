Власти Харькова заявили днем 22 апреля об ударе по «объекту телевизионной инфраструктуры». Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых видно обрушение верхней части городской телевышки. Российские военные блогеры утверждают, что на башне находились системы связи украинской ПВО. Подробности ― в материале RTVI.

Днем 22 апреля в Харьковской области и нескольких других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Харькове прогремел взрыв, сообщило издание «Суспільне».

Мэр Харькова Игорь Терехов около 16:30 мск написал, что в городе «очень громко» и призвал жителей к осторожности. Позже он сообщил об ударе по «инфраструктурному объекту».

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар был нанесен по «объекту телевизионной инфраструктуры». В результате возникли перебои с сигналом цифрового телевидения. Сотрудники находились в укрытии, среди людей жертв нет, добавил он.

Удар по телевышке на улице Деревянко был нанесен в 16:36, сообщил РИА Новости военный блогер Сергей Лебедев со ссылкой на «данные коллег». По его словам, на вышке была установлена антенна связи ПВО, треть башни «срезало».

По словам Лебедева, системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии и не связаны между собой.

«Телемарафон окончен», — прокомментировал обрушение объекта военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Телевышка в Харькове разрушена «метким ракетным ударом», заявил военный журналист, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин» Геннадий Алёхин.

«Чуть ли не пополам сложилась. Хочу отметить, что это новая телевышка, которая расположена в районе Павлова Поля, в лесу. Там телецентр, административные здания», — сообщил он.

Военный канал «Старше Эдды» назвал цели, подобные вышке, «очень сложными для поражения». В связи с этим, по его словам, на них ставится «различное военное оборудование, которое сложно уничтожить».

Телевышка в Харькове была построена в 1981 году и являлась самым высоким сооружением в городе (ее высота превышала 240 м). В марте башня уже попадала под обстрел. Тогда мэр города сообщал, что сама вышка не пострадала, но был перебит кабель, в результате чего пропадал цифровой сигнал.

Минобороны России не комментировало информацию об ударе по телевышке. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что не наносит удары по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что атакам подвергаются объекты военной инфраструктуры, места скопления военных и представителей военного руководства.