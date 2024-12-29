В воскресенье, 29 декабря, в Хорватии пройдут президентские выборы. Уже третий раз в уходящем году хорваты придут на участки. В опросах лидирует действующий глава республики Зоран Миланович. Politico называет его «хорватским Трампом» и «язвительным критиком НАТО и Евросоюза».

Нынешний президент (и экс-премьер) Зоран Миланович формально баллотируется как независимый кандидат — при поддержке оппозиционной Социал-демократической партии, которую раньше возглавлял. Он по-прежнему остается самым популярным политиком в стране — по данным Promocija Plus на 23 декабря, за него готовы были проголосовать 39,3% хорватов. За его соперника Драгана Примораца, которого поддерживают правящие христианские демократы, — 24,3%.

2024-й стал для хорватов годом «супервыборов» — они уже голосовали на выборах в Европарламент в июне и на досрочных выборах в национальный парламент в апреле. Как отмечает Politico, тогда Миланович «попытался извлечь выгоду из череды скандалов, когда более 30 министров из правящей партии ушли в отставку или были уволены».

Если Миланович снова победит, в Хорватии сохранится раскол и политическая вражда между президентом и премьер-министром — Андреем Пленковичем, который проводит проевропейский курс. Миланович называет его «мальчиком на побегушках Урсулы фон дер Ляйен».

Также Пленкович поддерживает военную помощь Украине, а Миланович выступает против и критикует западные санкции против России как «абсурдные». По словам президента, он не собирается быть «рабом Америки».

В октябре Зоран Миланович заблокировал участие хорватских солдат в тренировочной миссии НАТО по обучению 15 тысяч украинских солдат. В данном случае президент воспользовался своим правом верховного главнокомандующего, хотя основные полномочия в Хорватии сосредоточены у премьера и правительства.

Хотя Милановича часто называют националистом, он известен как противник идеологии хорватских усташей.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов в первом туре, то хорватам придется снова идти на участки 12 января.