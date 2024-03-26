На западе Индии обнаружен кратер, образовавшийся от удара крупного болида несколько тысяч лет назад. Ученые считают, что последствия этого удара могли оказать негативное воздействие на местную цивилизацию эпохи бронзы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Planetary and Space Science.

Индийские ученые из Университета Кералы заявили об обнаружении места падения крупного метеорита, образовавшего геологическую структуру, об ударном происхождении которой ученые спорят более десяти лет. Эта структура под названием Луна с координатами (23°42’16» N; 69°15’35’ E) имеет диаметр 1,5-1,8 километра в диаметре и находится в штате Гуджарат на западе Индии.

«Мы представили важные петрографические, минералогические и геохимические доказательства, подтверждающие ударное происхождение структуры Луна с оценкой ее возраста», — пишут авторы исследования.

По словам ученых, Луна представляет собой край кратера высотой 6-7 метров, дно которого возвышается на 3 метра над окружающим рельефом. Несмотря на это, данный район часто затапливается водой и остается труднодоступным для исследований. В ходе трех сезонов полевых работ в 2019-22 году ученые сосредоточились на сборе оплавленных минералов в трех местах: на дне кратера, краю и в пределах 200 метров от края.

Радиоуглеродное датирование осадочных пород с различных глубин позволило оценить возраст кратера — 6,9 тысяч лет. Наиболее характерными из собранных минералов, указывающих на ударное происхождение кратера, оказались кирштейнит, вюстит, герцинит и ульвошпинель.

«Данные геохимии указывают на то, что причиной удара был железный или железно-каменный болид. Радиоуглеродное датирование слоя ила, содержащего растительные остатки, дало возраст в 6905 лет, что делает Луну крупнейшим кратером от столкновения с железным болидом за последние 10 тыс. лет», — говорится в исследовании.

По словам ученых, интересно, что в указанный период в этом регионе располагалось одно из нескольких поселений Индской или Хараппской цивилизации. Авторы предполагают, что последствия удара метеорита могли на время приостановить развитие этой цивилизации или даже прекратить ее существование. Анализ собранных материалов указывает на то, что диаметр метеорита составлял 200-400 метров.

«Мы постоянно рассуждаем об исчезновении растений и животных вследствие удара метеорита, но не людей. Наше исследование следует в этом направлении — понять, могла ли человеческая цивилизация исчезнуть из-за метеорита», — считает автор работы Саджин Кумар.