На западе Индии обнаружены позвонки ископаемой змеи, длина которой достигала 15 метров. Этот вымерший род змей обитал 50 млн лет назад и распространился на другие континенты из Индии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Мадтсойя — вымерший род гигантских змей, останки которых находили на Мадагаскаре, в Южной Америке, Европе, Индии и Африки. Мадтсоиды демонстрирую полный спектр размеров тела и считаются самыми крупными змеями, когда-либо населявшими Землю.

Ученые из Индийского технологического института Рурки сообщили об обнаружении в штате Гуджарат на западе Индии окаменелого позвоночника гигантской змеи, принадлежащей этому роду, в хорошей сохранности. Всего было обнаружено 27 позвонков. Анализ показал, что змея, которой дали название Vasuki Indicus в честь гигантской змеи Васуки из индийской мифологии, жила 47 миллионов лет назад, что относится периоду среднего эоцена.

«Количественная оценка полной длины тела Vasuki Indicus была сделана на основе двух разных методов, которые используются в последние годы для оценки размеров вымерших змей», — говорится в исследовании. Несмотря на то, что некоторые позвонки в находке отсутствуют, ученые считают, что длина взрослых особей достигала 11-15 метров, что делало змею одной из самых длинных из известных науке.

По характеру строения позвонков ученые выяснили, что они принадлежали взрослой особи, которая имела широкое, цилиндрическое тело.

«Несмотря на неопределенность, связанную с механизмом движения Vasuki Indicus, она, вероятно, была слишком большой, чтобы быть активным собирателем и скорее была сидящим в засаде хищником, который умерщвлял свою жертву с помощью удушения, как это делают современные анаконды и крупные питоны», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что Vasuki Indicus была отдельной линией мадтсоидов, возникшей на индийском субконтиненте, которая затем распространилась до юга Европы и Африки 56-34 млн лет назад.