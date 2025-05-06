В Индии ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну с визитом в этом году. Об этом рассказал дипломатический источник в Нью-Дели. При этом там затрудняются сказать, когда именно российский глава может прилететь в Индию.

«Мы ожидаем, что президент России Владимир Путин посетит Индию когда-то в этом году. Но точной даты не знаем», — сообщил дипломатический источник в Нью-Дели, знакомый с ситуацией.

В ноябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил индийскому агентству ANI, что «намечается визит президента Путина в Индию», и в Москве «с нетерпением ждут» этого.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, в 2024 году дважды побывавший в России, в том числе на саммите БРИКС в Казани, отменил визит в Москву на 9 мая из-за обострения ситуации с Пакистаном.

Евгения Чукалина, Нью-Дели