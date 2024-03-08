Центральное бюро расследований (CBI) Индии сообщило о раскрытии «крупной сети торговли людьми», представители которой под разными предлогами направляли граждан страны в зону российско-украинского конфликта для участия на стороне России. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте организации в соцсети X.

В пресс-релизе CBI утверждается, что злоумышленники, действовавшие в составе организованной группы, «заманивали» молодых мужчин, обещая им высокооплачиваемую работу, поступление в «сомнительные» частные вузы и бесплатное продление визы. Однако впоследствии они оказывались в зоне военных действий на Украине.

CBI провело обыски в семи городах Индии, в том числе в Мумбаи и столице Нью-Дели. Сотрудники спецслужб отчитались о задержании нескольких подозреваемых, а также об изъятии 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными, документов и электронных устройств.

По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии. Подходящих молодых людей они находили с помощью социальных сетей и «местных агентов». По меньшей мере двум мужчинам представители сети вербовщиков обещали должности «помощников» в российской армии. В CBI со ссылкой на родственников этих пострадавших сообщили, что они погибли в зоне военной операции на Украине. Reuters пишет, что посольство Индии в России подтвердило гибель одного из них.

Всего, по данным CIB, жертвами вербовочной схемы стали по меньшей 35 индийских граждан. После прибытия в Россию у индийцев отбирали паспорта, после чего мужчин «против их воли» отправляли на военное обучение, а затем — в зону боевых действий. В CIB отметили, что некоторые из них в результате получили «тяжелые ранения».

Министерство иностранных дел Индии заявило, что каждый случай, когда индийского гражданина обманом вербовали для участия в конфликте на Украине, был «тщательно исследован» в Москве, передает Reuters.

Граждане Индии в зоне СВО

В феврале власти Индии попросили Россию разрешить индийским гражданам, заключившим контракты с российской армией, уволиться досрочно. По данным The Hindu, соответствующие соглашения за последний год могли заключить около 100 индийцев. Позже МИД Индии сообщил, что после контактов с российскими властями несколько граждан страны были досрочно уволены. В конце февраля официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джейсвал сообщил, что в зоне боевых действий «застряли» около 20 индийцев. По его словам, власти Индии добиваются их демобилизации.

Издание The Hindu 6 марта сообщило, что в зоне боевых действий на Украине погиб 30-летний индиец Мохаммед Асфан. Его брат Мохаммед Имран рассказывал, что Асфан поехал в Россию в конце 2023 года после просмотра видеоролика на YouTube-канале «Baba Vlogs». В нем утверждалось, что граждане Индии, проходящие службу в российской армии вне зоны боевых действий, смогут получить право на постоянное проживание в России менее чем через год. Приехав в Москву для работы «помощником», Асфан подписал некий договор на русском языке, после чего пропал без вести, рассказал Имран. По словам брата погибшего, посредник «заверил семью», что мужчине «не придется воевать». Однако позже выяснилось, что его отправили в зону российско-украинского конфликта, пишет Hindu.

Гибель Асфана подтвердило посольство Индии в России, не уточнив деталей произошедшего. «Миссия приложит усилия, чтобы отправить его останки в Индию», — говорится в сообщении на странице диппредставительства в соцсети X.

6 марта журналистка издания NDTV из Нью-Дели Ума Судхир опубликовала в соцсети X видео, на котором семеро граждан Индии в военной форме российского образца рассказывают, что они приехали как туристы из России в Беларусь, где их задержала милиция. Авторы обращения утверждают, что затем их передали российским силовикам, которые якобы заставили их подписать неизвестные документы на русском языке. После этого, по словам индийцев, они прошли 15-дневную военную подготовку и оказались в зоне боевых действий. Мужчины на видео попросили индийское правительство помочь им вернуться домой.

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал заявил Reuters, что власти изучают видео с участниками военных действий из Индии и пытаются с ними связаться.