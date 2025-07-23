Полиция Дели задержала местного жителя, который открыл несуществующее посольство в арендованном жилом здании и выдавал себя за его руководителя. У него изъяли поддельные документы и автомобили с фиктивными дипломатическими номерами.

По данным расследования, 47-летний Харшвардхан Джайн выдавал себя за советника или посла в вымышленных странах «Себорга» и «Вестарктика» (Западная Арктика) и вводил людей в заблуждение, обещая устроить их на хорошо оплачиваемую работу за границей.

Старший офицер полиции Сушил Гуле из специального оперативного подразделения штата Уттар-Прадеш на севере Индии добавил, что при обыске у подозреваемого обнаружили и изъяли фейковые фотографии, на которых он изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати МИД Индии и еще почти 30 стран.

Для создания видимости дипломатической работы Джайн арендовал жилое здание в пригороде Дели, которое украсил флагами нескольких государств, как это обычно принято в резиденциях иностранных посольств. У лжепосла конфисковали четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и $51,5 тысячи наличными в рупиях и валюте других стран.

По словам Гуле, Джайна подозревают в отмывании денег через подставные компании за рубежом, ему предъявлены обвинения в выдаче себя за другое лицо и изготовлении и хранении поддельных документов.

Это не первый случай, когда мошенник выдает себя за посла. Не далее как в апреле 2025 года посольство России в Кыргызстане предупреждало граждан о случаях мошенничества в мессенджере WhatsApp, через который злоумышленники рассылали сообщения, представляясь послом Сергеем Вакуновым. «Посол отвечает только на официальные обращения, направленные в установленном порядке», — заверяли в диппредставительстве.

В 2016 году в азербайджанском городе Гянджа была задержана гражданка Украины Кифаят Гасымова, выдававшая себя за посла Украины, мецената и руководителя организации по трудоустройству. Обещая трудоустроить местных жителей, она получала от них взятки за содействие. Три жертвы, которые заплатили и остались ни с чем, подали на Гасымову жалобу в полицию. Двое из них оказались сотрудниками гостиницы «Гянджа», в которой поселилась мошенница.

В 2014 году был задержан колумбиец Хейсон Хаир Пуэльо, который до этого на протяжении полугода выдавал себя за посла Ливана в Колумбии, подтверждая свой вымышленный статус поддельными документами и аккредитацией при МИД. Он в течение нескольких месяцев принимал участие в официальных мероприятиях как глава ливанской дипломатической миссии и даже давал интервью местным СМИ.

Афериста разоблачили благодаря подозрительности высокопоставленного колумбийского военного, которого озадачило то, насколько хорошо и без малейшего акцента предполагаемый ливанский посол говорит по-испански. Силовик связался с ливанским посольством, где ему сообщили, что не знают человека с именем, которое он назвал.

До этого, в 2009 году, в США к 20 годам тюрьмы приговорили Джона Джанкла, который выдавал себя за «чрезвычайного и полномочного послом Республики Бурятия», чтобы продать доверчивым американским гражданам фальшивые облигации внешнего долга республики на сумму $10 млрд с внушительной скидкой — за $3 млрд. Агенты ФБР задержали его на «контрольной закупке», заключив с ним сделку о покупке облигаций через подставной хедж-фонд.

После задержания Джанкла американские СМИ выражали удивление по поводу того, что Бурятия действительно существует: изначально они предполагали, что это название несуществующей страны, придуманной мошенником. «Хотя не было никаких облигаций на сумму $10 млрд долларов и никакого хедж-фонда, Бурятия на самом деле существует! Это автономная республика в составе России, расположенная где-то в Сибири и населенная в основном кочевниками», — писало, например, издание Newsday.