Шесть человек погибли, еще более 50 получили ранения в результате обрушения временной сцены во время проведения религиозного праздника в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию.

По его данным, изготовленная из бамбука платформа, установленная у одного из храмов, рухнула после того, как на нее взобрались сотни людей. На месте происшествия началась паника, затем произошла давка. Пострадавших доставили в местные медучреждения. Некоторым оказали медицинскую помощь на месте.

По информации NDTV, среди пострадавших есть полицейские.

По поручению главного министра Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатха проводится проверка обстоятельств инцидента.