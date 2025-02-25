В Индийском океане у западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего в марте 2014 года самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Поисковые работы, по данным 9News, проводит американская компания Ocean Infinity по контракту с правительством Малайзии.

Новая поисковая операция должна охватить площадь около 15 тыс. кв. км и будет проводиться примерно в 1,5 тыс. км от города Перт на восточном побережье Австралии.

Сосредоточение поисков на меньшей территории позволит сделать их более целенаправленными и тщательными по сравнению с предыдущими операциями, охватывавшими до 200 тыс. кв. км, добавил телеканал.

Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года в 00:42 по местному времени. Через 40 минут экипаж последний раз вышел на связь, а через 7 часов лайнер пропал с радаров. Были найдены несколько небольших обломков. Тела пассажиров и членов экипажа не обнаружены. 239 человек считаются погибшими «в результате несчастного случая».

В июле 2018 года руководитель департамента гражданской авиации Малайзии Азхаруддин Абд Рахман подал в отставку после своего отчета о пропавшем в 2014 году «Боинге». По его словам, отчет выявил нарушения в работе авиадиспетчерской службы Куала-Лумпура, откуда рейс вылетал. Хотя авиационные власти Малайзии не понесли ответственности, Рахман решил уйти со своего поста.