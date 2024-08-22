Парламент Индонезии на фоне массовых протестов отменил ратификацию поправок в закон о региональных выборах, которые позволили бы участвовать в гонке младшему сыну действующего президента страны Джоко Видодо. Об этом сообщил в соцсети X вице-спикер парламента страны Суфми Даско Ахмад.

20 августа Конституционный суд Индонезии отклонил апелляцию против возрастного ограничения, не допускающего к выборам кандидатов моложе 30 лет. Кроме того, суд упростил процедуру выдвижения кандидатов политическими партиями, что дает право небольшим партиям и независимым кандидатам участвовать в региональных выборах.

Решение суда не позволяет участвовать в ноябрьских выборах 29-летнему сыну президента Индонезии Кэсангу Пангарепу, который претендует на пост вице-губернатора Центральной Явы, пишет Bloomberg. Ему исполняется 30 лет только в декабре. Для критика властей Индонезии — бывшего кандидата в президенты и экс-губернатора Джакарты Аниса Басведана ― путь к выборам, напротив, открылся.

Парламент Индонезии, где доминируют сторонники действующего президента, внес экстренное предложение об отмене этих решений КС. Поправки планировалось ратифицировать на заседании 22 августа. Действия законодателей вызвали массовые протесты и опасения по поводу конституционного кризиса в стране, сообщает «Би-би-си».

Критики поправок предположили, что таким образом глава государства Джоко Видодо, который отбыл два максимальных срока на своем посту и покинет должность в октябре, намерен сохранить свое влияние в стране.

В 2023 году Конституционный суд Индонезии, который тогда возглавлял зять Видодо, вынес постановление, которое позволило старшему сыну президента, 36-летнему Гибрану Ракабумингу Раке, баллотироваться на пост вице-президента. Рака выдвигался в паре с кандидатом в президенты Индонезии, действующим министром обороны Прабово Субианто. Выборы состоялись в феврале 2024 года, Субианто и Рака победили. Они приступят к обязанностям в конце октября.

Утром в четверг протесты против предложенных парламентом изменений охватили крупные города Индонезии, передает Bloomberg. Демонстранты несли плакаты, обвиняющие президента в кумовстве и разрушении демократии, а также сделали макет гильотины с его изображением, передает Reuters. В соцсетях к протестам присоединились индонезийские знаменитости.

В Джакарте демонстранты снесли часть ограждения возле здания парламента и попытались прорваться внутрь. Участники акций жгли покрышки, забрасывали полицию бутылками и камнями, сообщает Associated Press (AP). Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

На фоне демонстраций парламент отложил ратификацию поправок, объяснив, что пленарное заседание не собрало кворума. Позже вице-спикер палаты представителей Суфми Даско Ахмад сообщил, что ратификация поправок отменяется.

По его словам, ноябрьские региональные выборы пройдут в соответствии с действующим постановлением Конституционного суда, передает Jakarta Globe. Ахмад исключил возможность повторного рассмотрения поправок, поскольку регистрация кандидатов начнется раньше, чем состоится следующее пленарное заседание.

На фоне протестов курс рупии к доллару США упал на 0,7%, что стало самым крупным падением индонезийской валюты с середины июня и худшим показателем среди азиатских валют в четверг.