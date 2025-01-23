В Малгобекском районе Ингушетии чиновник прочел детям ликвидированного силовиками местного жителя лекцию о незаконных вооруженных формированиях (НВФ) и ответственности их участников перед законом. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале районной администрации.

На «профилактическое мерориятие по противодействию идеологии терроризма» к вдове и несовершеннолетним детям ликвидированного члена НВФ выезжал специалист отдела антитеррористической комиссии (АТК) районной администрации Магомед-Башир Комурзоев, которого на месте сопровождали представители сельских властей и сотрудники правоохранительных органов.

В беседе с родными погибшего Комурзоев назвал неправильным его выбор жизненного пути. «Эта дорога ведет к уничтожению и несет только вред. Я призываю вас держаться подальше от подобных путей и не повторять ошибок родного человека», — обратился чиновник к детям и вдове покойного.

Он также рассказал своим слушателям о «важности формирования здоровых жизненных ценностей и осознания последствий, которые могут возникнуть из-за вовлечения в экстремистские идеологии».

В районной администрации отметили, что регулярно проводят с населением работу по этому направлению, чтобы защитить местных жителей и обеспечить подрастающему поколению безопасное будущее. Имя ликвидированного участника НВФ, к семье которого приезжал Комурзоев, в сообщении не названо, а обстоятельства его гибели не уточняются.

В конце марта 2023 года в Малгобекском районе Ингушетии был введен план «Перехват» в связи с нападением группы вооруженных мужчин на пост ДПС на окраине Малгобека. Местные СМИ уточняли, что нападение произошло в связи с проверкой, которую полиция при участии инспекторов ПДН проводила в фермерском хозяйстве. В начале апреля были обнаружены автомобили, на которых скрылись нападавшие. Власти республики ввели в районе режим КТО для поимки подозреваемых. Через несколько дней боевиков заблокировали в частном доме и ликвидировали.