Правоохранительные органы ищут причастных к подрыву взрывного устройства рядом с образовательным учреждением в Назрани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия.

По данным ведомства, около 2:44 на улице Муталиева в действие было приведено устройство неустановленного типа. В результате взрыва были повреждены тротуарная плитка и вывеска, пострадавших нет.

Как уточняется в телеграм-канале республиканского МВД, взрыв также нанес незначительные повреждения фасаду здания. Приехавшая на место следственно-оперативная группа изъяла на месте инцидента материалы и предметы, которые могут составлять интерес для следствия и дальнейших оперативных действий.

Место происшествия осмотрели сотрудники МВД и следователи. В настоящий момент работники силовых органов разыскивают лиц, которые могут быть причастны к подрыву, предпринимаются меры для определения их личностей и местонахождения, ведется работа по определению всех обстоятельств случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что взрыв произошел у входа на территорию Северо-Кавказского колледжа полиции. В МВД по республике опровергли информацию о том, что учреждение, рядом с которым произошел взрыв, относится к образовательной системе ведомства.

«Просим представителей СМИ и блогосферы пользоваться официальными источниками информации», — заключили в министерстве.

В колледже полиции также опровергли сообщения о взрыве в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».

«Не было у нас никакого взрыва. Мы не знаем, откуда эту информацию берут. У нас просто загорелся плакат», — приводит слова собеседника издание.

Отмечается, что причина возгорания плаката осталась неустановленной, однако этот инцидент не связан со взрывным устройством.